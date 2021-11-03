صحفي مقرب من جهات رسمية في إيران: الناقلة المحتجزة في بحر عمان تابعة للسعودية

ادعى صحفي مقرب من الجهات العسكرية في إيران أن الناقلة النفطية التي قيل إن الحرس الثوري احتجزها في بحر عمان تابعة للسعودية.

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وزعم الصحفي الإيراني حسین دلیریان، وهو يعد مقربا من جهات عسكرية في إيران، على حسابه في "تويتر" تبعية الناقلة إلى السعودية، قائلا إن احتجازها يمثل "أقل تعويض" يتعين على المملكة دفعها مقابل تورطها المزعوم في العملية التي قالت إيران أن الجيش الأمريكي نفذها لمصادرة شحنة ناقلة نفطية أخرى تابعة لإيران في بحر عمان.

نفتکشی که آمریکا نفت ایرانی را با آن دزدیده، متعلق به عربستان سعودی است



حداقل غرامت برای این مباشرت سعودی‌ها در دزدی، مصادره نفتکش است ✌#سپاه_پاسداران 🇮🇷 — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) November 3, 2021

في غضون ذلك، تداول التفلزيون الإيراني الرسمي مقطع فيديو يظهر زوارق للحرس الثوري وهي تطارد زورقين آخرين على الأقل يحملان علم الولايات المتحدة.

وتأكدت RT من صحة هذه اللقطات وتبين أنها تعود إلى أوائل الشهر الماضي على الأقل.

ورجح بعض المصادر الإعلامية في إيران ترجح أن الحادث يعود إلى تاريخ انتشار الفيديو، أي السابع من اكتوبر.

ويأتي ذلك بعد نشر الإعلام الإيراني في وقت سابق من اليوم أخبارا عن احتجاز الحرس الثوري ناقلة استخدمها الجيش الأمريكي لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان.

ووفقا لوكالة "فارس"، وصلت الناقلة المحتجزة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم محاولات قوات تابعة للجيش الأمريكية تغيير مسارها.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن اسم الناقلة المحتجزة ولم يتضح ما إذا كانت تبحر تحت علم الولايات المتحدة أو دولة أخرى.

ولم يعلق الجانب الأمريكي بعد على الإعلان الإيراني.

المصدر: وكالات