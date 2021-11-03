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واشنطن قلقة إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا وتدعو أطراف النزاع للتفاوض حول الهدنة

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واشنطن قلقة إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا وتدعو أطراف النزاع للتفاوض حول الهدنة
Reuters STRINGER
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تصعيد العنف في إثيوبيا وتوسع رقعة القتال في البلاد، داعية جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات الهدنة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "نحن قلقون للغاية إزاء تصعيد العنف وتوسع رقعة العنف الذي رأيناه في شمال إثيوبيا وفي مختلف المناطق في البلاد".

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وأضاف أن "القتال المستمر يطول أمد الأزمة الإنسانية التي تؤثر على عدد كبير للغاية من الناس في إثيوبيا اليوم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بدول أخرى والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمعالجة الأزمة في إثيوبيا.

وشدد على أنه "على جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية وإطلاق مفاوضات الهدنة دون أي شروط مسبقة".

ومن المقرر أن يتجه المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا يوم الخميس لمناقشة الوضع في البلاد مع الحكومة الإثيوبية.

المصدر: "رويترز"

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