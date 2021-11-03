الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا وتدعو رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة
حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا: "تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي".
وأضافت: "نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".
We strongly suggest that U.S. citizens seriously reconsider travel to Ethiopia and those who are currently in Ethiopia consider making preparations to leave the country. 2/2 https://t.co/eOeMI9qDIF— U.S. Embassy Addis (@USEmbassyAddis) November 3, 2021
المصدر: RT
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