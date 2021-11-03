 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجازه ناقلة أجنبية في بحر عمان ويوضح توقيت العملية

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا وتدعو رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة

أخبار العالم

الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا وتدعو رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة
Reuters TOM BRENNER
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rng8

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.

إقرأ المزيد
واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا وتدعو جميع الأطراف لوقف القتال
واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا وتدعو جميع الأطراف لوقف القتال

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية لدى أديس أبابا: "تدهورت الأوضاع الأمنية في إثيوبيا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي".

وأضافت: "نقترح بشدة أن يعيد المواطنون الأمريكيون النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا، وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا