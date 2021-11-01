واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا وتدعو جميع الأطراف لوقف القتال

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.

The United States is alarmed by reports of the TPLF takeover of Dessie and Kombolcha. Continued fighting prolongs the dire humanitarian crisis in northern Ethiopia. All parties must stop military operations and begin ceasefire negotiations without preconditions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 1, 2021

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر"، إن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".

وطالب بلينكن جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أمس السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ديسي الإستراتيجية بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.

المصدر: RT