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واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا وتدعو جميع الأطراف لوقف القتال

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واشنطن تعرب عن قلقها من الوضع في شمال إثيوبيا وتدعو جميع الأطراف لوقف القتال
Reuters
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من استيلاء قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي"، على بلدتي ديسي وكومبولتشا في شمال إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية ألأمريكي، أنتوني بلينكن، على "تويتر"، إن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".

وطالب بلينكن جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة.

وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، أمس السبت، سيطرتها الكاملة على مدينة ديسي الإستراتيجية بإقليم أمهرة بشمال إثيوبيا.

المصدر: RT

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