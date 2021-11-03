مجلة "لانسيت" الدولية المرموقة تؤكد أن لقاح "سبوتنيك لايت" يتمتع بدرجة أمان عالية

أكدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية الدولية المرموقة "The Lancet" السلامة العالية والفعالية الكبيرة للقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي، ذي المكون الواحد "سبوتنيك لايت".

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وأعلن بيان للصندوق الروسي للاستثمار المباشر عن نشر تقرير جديد لمركز غاماليا في مجلة لانسيت، التي تعد إحدى المجلات الطبية الأكثر احتراما في العالم، ورد فيه أن لقاح "سبوتنيك لايت" يتمتع بدرجة عالية من الأمان ويحفز استجابة مناعية خلطية وخلوية قوية".

وأفيد بأنه خلال فترة الدراسة، كانت معظم الآثار الجانبية للمشاركين خفيفة أو معتدلة، ولم يتم تسجيل أي ردود فعل سلبية خطيرة.

يشار إلى أن اللقاح ذي المكون الواحد (الجرعة الواحدة) "سبوتنيك لايت"، يعد لقاحا فعالا عند استخدامه بمفرده، او في شكل حقنة معززة، وهو مسجل في أكثر من 15 دولة، وتجرى عملية التسجيل في 30 دولة أخرى.

وكان مركز غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة قد نشر في وقت سابق البيانات التي تم الحصول عليها من تطعيم 28 الف شخص بجرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" في العاصمة موسكو، وتبين أنه عند استخدامه بمفرده، فإن فعالية اللقاح تبلغ 70٪ ضد متغير "دلتا" من فيروس كورونا في غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم، فيما تجاوزت فعالية اللقاح لدى الفئة العمرية الأقل من 60 عاما، 75٪.

المصدر: تاس