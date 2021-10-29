العلماء الروس: لقاح "سبوتنيك - لايت" يظهر فاعلية قصوى لدى من تعافوا من "كوفيد"

قال الأطباء الروس إن أقوى استجابة مناعية عند تلقي لقاح "سبوتنيك لايت" تظهر لدى مَن قد تعافوا من "كوفيد – 19".

وقد نشر موقع medRxiv نتائج دراستهم بهذا الشأن.

وجاء على الموقع أن الدراسة أظهرت أن التطعيم يزيد من مقاومة الأجسام المضادة أمام سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لدى كل فئات المواطنين.

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لكن أقوى استجابة مناعية تظهر لدى مَن قد تعافوا من "كوفيد – 19". وبدأت كثافة الأجسام المضادة ترتفع في دم هؤلاء لليوم السابع بعد تلقي اللقاح، بينما الذين لم يصبهم فيروس كورونا لم يشهدوا ارتفاع كمية الأجسام المضادة إلا بعد مرور 3 أسابيع.

وأجرى العلماء الروس برئاسة كبيرة الاطباء في مستشفى "دافيدوفسكي" بموسكو، يلينا فاسيليفا، تجربة شارك فيها 84 متطوعا لم يتلقوا في وقت سابق أي لقاح ضد فيروس كورونا. وقد تعافى النصف منهم من "كوفيد – 19" بأعراض واضحة أو من دون أعراض، ما أدى إلى ظهور الأجسام المضادة لفيروس كورونا لديهم.

واستفاد العلماء من هذا الأمر لتقييم قدرة لقاح "سبوتنيك – لايت" على رفع مناعة مَن قد تعافى من "كوفيد". وقام الأطباء بتطعيم كل المشاركين في التجربة، ثم بدؤوا على مدى 3 أسابيع بعد التطعيم بجمع عينات من دمهم بغرض تقييم كثافة الأجسام المضادة لديهم.

وأظهرت التجربة أن الأجسام المضادة ظهرت لدى كل مجموعة من المشاركين في التجربة عمليا. لكن تأثير "سبوتنيك – لايت" كان أقوى على مَن قد تعافوا من "كوفيد".

وسجل العلماء الحد الأقصى من كثافة الأجسام المضادة لديهم بعد أسبوع واحد من التطعيم، وكان نشاطها ضد سلالة "دلتا" أعلى بكثير مقارنة بالذين لم يصبهم فيروس كورونا سابقا.

ويدل ذلك، حسب فاسيلييفا، على أن لقاح "سبوتنيك – لايت" يمكن استخدامه في التطعيم الأولي والتطعيم المتكرر على حد سواء. وفي حال إعادة التطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن يحمي "سبوتنيك – لايت" من سلالتي "ألفا" و"دلتا" بفاعلية قصوى.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا