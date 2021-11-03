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الناشطة السويدية تونبيرغ تدعو للاحتجاج في غلاسكو حيث تعقد قمة المناخ

أخبار العالم

الناشطة السويدية تونبيرغ تدعو للاحتجاج في غلاسكو حيث تعقد قمة المناخ
Reuters
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دعت الناشطة السودية في مجال البيئة، غريتا تونبرغ، إلى الاحتجاج في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، حيث تُعقد القمة الدولية "COP26" حول التغير المناخي.

وقالت تونبيرغ على صفحتها في "تويتر": "الوقت ينفد. مؤتمرات مثل COP26 لن تحدث أي تغيير ما لم يكن هناك ضغط قوي من الخارج. انضموا إلى إضراب المناخ يوم الجمعة.. ومسيرة المناخ يوم السبت، حتى يستمعوا إلينا".

وفي وقت سابق، قالت الناشطة في مجال البيئة إن قادة العالم الذين يحضرون قمة "COP26" يتظاهرون فقط بأخذ تغير المناخ على محمل الجد.

وتحتضن مدينة غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا) قمة التغير المناخي "COP26" في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي

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