مئات المدافعين عن البيئة يتجمعون في غلاسكو عشية "كوب 26"

تجمع مئات الأشخاص في غلاسكو بالمملكة المتحدة لحض قادة العالم على التحرك من أجل المناخ عشية مؤتمر "كوب 26" الذي يعتبر حاسما لمستقبل الكوكب.

ووصل الكثير من هؤلاء إلى مدينة غلاسكو في إسكتلندا بعد مسيرة طولها عشرات أو حتى آلاف الكيلومترات في إطار تظاهرات تنظم بالتوازي مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر حتى الثاني عشر من نوفمبر.

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وسار المتظاهرون القادمون من إسبانيا وبلجيكا ومن إسكتلندا نفسها، في وسط المدينة، رافعين لافتات تحمل شعارات بينها "إجراءات الآن!"، "أفعال لا أقوال" و"أوقفوا الطاقات الأحفورية".

وقال المتقاعد البلجيكي ديرك فان اسبروك البالغ 68 عاما لوكالة "فرانس برس": "نتوقع إجراءات طموحة بشكل أكبر، وأن يدرك قادتنا السياسيون مدى إلحاح الوضع لأن أطفالنا وأحفادنا يواجهون خطر العيش في عالم أكثر تعقيدا سيخضع لاضطرابات مناخية خطرة".

ووصل ديرك مع نحو عشرين عضوا آخر من مجموعة "أجداد من أجل المناخ"، إلى إدنبرة بالقطار من بلجيكا، قبل أن يصل إلى غلاسكو سيرا على الأقدام.

المصدر: "أ ف ب"