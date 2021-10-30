متظاهرون يغلقون طريقا يؤدي إلى مكان انعقاد مجموعة العشرين في روما

نظمت مجموعة من النشطاء من حركة "تمرد ضد الانقراض" البيئية اعتصامًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين في روما صباح اليوم السبت.

واعتصم حوالي 50 متظاهرا على الطريق، حاملين لافتة كتب عليها "من روما إلى جلاسكو، حلولكم مشكلة" في إشارة إلى قمة COP26 حول تغير المناخ التي ستعقد في اسكتلندا الأحد المقبل.

وقامت الشرطة بفتح الطريق وأبعدت المتظاهرين عن المكان.

المصدر: وكالات