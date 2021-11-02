الولايات المتحدة تدعو رعاياها في إثيوبيا للنظر في مسألة المغادرة بسبب الأوضاع الأمنية
Reuters Amber Searls
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دعت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها في إثيوبيا إلى الاستعداد للمغادرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني إن "الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تدهورت بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مع استمرار تصعيد النزاع المسلح والاضطرابات المدنية في أمهرة وعفر وتيغراي".
وأضافت أنه يحظر حاليا على موظفي السفارة الخروج من مدينة أديس أبابا.
وتابعت أنه على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في إثيوبيا اتخاذ إجراءات الاستعداد للمغادرة، كما أنه على أولئك الذين يخططون للسفر إلى إثيوبيا إعادة النظر في الأمر.
المصدر: RT
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