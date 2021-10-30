إثيوبيا.. متمردو تيغراي يسيطرون على بلدة استراتيجية في أمهرة

أعلن المتمردون في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا عن سيطرة قواتهم على بلدة استراتيجية في ولاية أمهرة المجاورة، قرب طريق رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.

وصرح المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة، غيتاشيو رضا، في مداخلة هاتفية مع وكالة "رويترز" اليوم الأحد، أن قوات الجبهة تمكنت من طرد القوات الحكومية من بلدة دسي في أمهرة وسيطرت عليها.

وأشار المتحدث إلى أن القوات المتمردة أسرت العديد من جنود القوات الحكومة وتواصل تقدمها نحو بلدة كومبولتشا.

وأكد سكان محليون لوكالة "فرانس برس" أن قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" دخلت دسي، بعد انسحاب القوات الحكومية من البلدة الليلة الماضية بعد مواجهات عنيفة.

ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذا الإعلان.

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"