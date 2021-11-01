"طالبان" تتعهد بضمان أمن أنبوب الغاز الواصل بين تركمانستان والهند

أكدت الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" في أفغانستان التزامها بضمان أمن أنبوب الغاز TAPI، الذي من المقرر أن يضخ عبره الغاز من تركمانستان إلى الهند عبر أفغانستان وباكستان.

وقالت وزارة الخارجية التركمانية في أعقاب زيارة وفد حكومي رفيع لأفغانستان نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة الجديدة في كابل أكدت التزامها بضمان أمن الأنبوب.

وأشار بيان للخارجية التركمانية أيضا إلى أن الجانب الأفغاني عبر عن رغبته في استئناف العمل على بعض المشاريع الثنائية.

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ونقل البيان عن نائب رئيس حكومة "طالبان"، عبد السلام حنفي، قوله: "نرغب في إطلاق المشاريع الوطنية بين البلدين بأسرع ما يمكن، لأنه تم توفير كل الظروف الضرورية لتنفيذها، بما في ذلك الأمن".

بدوره، أكد وزير الدفاع في حكومة "طالبان" الملا محمد يعقوب: "لن ندخر جهدا لضمان أمن البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بن البلدين"، حسب البيان ذاته.

يذكر أن مشروع TAPI للغاز (تركمانستان – أفغانستان – باكستان – الهند) انطلقت أعمال بنائه في عام 2018. ومن المقرر ضخ 33 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر هذا الأنبوب، وتبلغ قيمة المشروع 10 مليارات دولار.

وكانت تركمانستان قد أكملت جزأها من الأنبوب، ولكن مواعيد إتمام بناء خط أنابيب الغاز لا تزال غامضة نظرا للأوضاع الأمنية في أفغانستان.

المصدر: "رويترز"