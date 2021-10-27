حكومة "طالبان" تبحث المشاريع المشتركة مع تركمانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية عن بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة بين أفغانستان وتركمانستان.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم "طالبان" ونائب وزير الإعلام والثقافة في حكومتها ذبيح الله مجاهد، أن محمد عيسى أخند وزير التعدين والنفط في الحكومة المؤقتة التي شكلتها "طالبان" استقبل سفير تركمانستان في كابل خوجه عويضوف.

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وأوضح البيان أنهما بحثا "مختلف المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين"، بما فيها مشروع خط أنابيب الغاز العابر لأفغانستان.

وكانت "طالبان" قد أكدت في وقت سابق استمرار "علاقات الصداقة والتعاون" بين أفغانستان وتركمانستان.

المصدر: RT