اعتبارا من اليوم.. إسرائيل تفتح حدودها للسياح المطعمين ضد كورونا

أعلنت إسرائيل أنه اعتبارا من اليوم الاثنين، ستفتح أبوابها لأول مرة منذ مارس 2020، أمام السياح الملقحين ضد فيروس كورونا.

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وقالت صفحة "إسرائيل في الخليج"، الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسرنا ويسعدنا أن نعلن أنه اعتبارا من اليوم نفتح أبوابنا لاستقبال السياح وخاصة المواطنين الإماراتيين الذين تم تطعيمهم، بدون تاشيرة".

وأضافت: "نرحب بكم في بلدكم وبيتكم الثاني، إسرائيل. زورونا لتتعرفوا على بلادنا الجميلة على جميع ظلالها".

من جهتها، رحبت وزارة السياحة الإسرائيلية بإعادة فتح الحدود، قائلة إنه "طوال وباء كورونا العالمي، ظل الاهتمام بزيارة إسرائيل مرتفعا، وعملت وزارة السياحة بجد لإيجاد حلول مبتكرة لتسهيل العودة الآمنة للسياح".

يسرنا ويسعدنا ان نعلن انه اعتبارًا من اليوم نفتح ابوابنا لاستقبال السياح وخاصةً المواطنين الاماراتيين الذين تم تطعيمهم بدون تاشيرة

نرحب بكم في بلدكم وبيتكم الثاني، اسرائيل

زورونا لتتعرفوا على بلادنا الجميلة على جميع ظلالها pic.twitter.com/DmcMGTjTzh — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 1, 2021

وأشارت الوزارة إلى أنها وضعت في الأشهر الأخيرة برنامجا تجريبيا مع "عدة آلاف من السياح، في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا، لزيارة المواقع الدينية والتاريخية والثقافية والطبيعية في إسرائيل، في بيئة آمنة وصديقة للسياحة".

ومع ذلك، لن يكون جميع السياح مؤهلين على الفور لزيارة إسرائيل، وسيواجه من سيسمح لهم بالدخول قيودا.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيسمح فقط للسياح الذين تلقوا التطعيم خلال 180 يوما قبل صعودهم الطائرة، بالدخول إلى إسرائيل. ويجب أن ينقضي 14 يوما بين موعد تلقي المسافر الجرعة الثانية أو الثالثة وبين دخوله إلى إسرائيل (بالنسبة للقاح جونسون آند جونسون، يلزم الحصول على جرعة واحدة).

المصدر: تايمز أوف إسرائيل