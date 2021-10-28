بينهم المطعمون بـ"سبوتنيك V".. إسرائيل تسمح بدخول أراضيها للملقحين ضد كورونا

سمحت وزارة الصحة الإسرائيلية للسياح المطعمين ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بما في ذلك بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، بدخول إسرائيل.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، السماح للمطعمين باللقاحات التي تمت المصادقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، بدخول إسرائيل اعتبارا من 1 نوفمبر وشريطة أنهم لم يزوروا الدول المدرجة في "المنطقة الحمراء" قبل 14 يوما من ذلك.

كما سيكون بإمكان السياح الملقحين بـ"ـسبوتنيك V" الدخول إلى إسرائيل اعتبارا من يوم 15 نوفمبر، لكن سيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي قبل حصولهم على نتائج سلبية لفحص الأجسام المضادة الخاص بفيروس كورونا.

وتنص شروط وزارة الصحة على أن الدخول إلى إسرائيل للسياح سيكون ممكنا فقط عبر مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وسجلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 1.3 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" بينها ما يزيد على 8 آلاف وفاة، بينما تم تلقيح 62% من السكان بالكامل.

المصدر: وكالات