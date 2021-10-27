وسائل إعلام: إسرائيل بصدد الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن الحكومة تعتزم الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من 15 نوفمبر.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع كبار المسؤولين الصحيين مساء الثلاثاء.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن هذا يأتي بعد أيام قليلة من لقاء بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي.

وأكدت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر حكومي أن السلطات الإسرائيلية وافقت على اقتراح للسماح للسياح المطعمين بـ"سبوتنيك V" بدخول البلاد اعتبارا من 15 نوفمبر.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإنه سيطلب من الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الخضوع لاختبار مصلي بالإضافة إلى اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل قبل الرحلة وبعدها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + "نوفوستي"