بعد أكثر من عام ونصف عام من الإغلاق.. إسرائيل تفتح حدودها أمام السياح بشرط

سمحت إسرائيل ابتداءا من اليوم الاثنين بدخول السياح إليها بشرط تلقيهم جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإبراز جواز السفر الأخضر.

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ووفقا لخطة وزارة الصحة الإسرائيلية، سيتم السماح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" أو "أسترازنيكا" أو "سينوفاك" أو "سينوفارم" لمدة 15 يوما على الأقل وقبل أقل من ستة أشهر بدخول البلاد مرة أخرى.

وسيسمح للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية منذ أكثر من ستة أشهر ولم يتلقوا الجرعة الثالثة، بالدخول كجزء من رحلة منظمة، وسيتعين عليهم إجراء اختبار مستضد أو اختبار "PCR" مرة كل 72 ساعة لمدة 14 يوما بعد دخول إسرائيل.

وسيتمكن الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من العودة إلى إسرائيل دون قيود.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الإسرائيلية، أوديد جروفمان لـ "i24NEWS": "نبأ عظيم، هناك الآن إجراء سيأتي بموجبه السائحون، نحن ممتنون للغاية وسعداء للغاية ونتطلع إلى الترحيب بهم".

وجدير بالذكر أن السياحة تراجعت في إسرائيل بنسبة 80 في المئة العام المنصرم بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 4.55 مليون زائر في عام 2019.

وفي سياق متصل تناقش لجنة التطعيمات ضد وباء كورونا، الخميس القادم، جدوى إعطاء اللقاح للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 5 و11 عاما، في ظل انخفاض المنحنى الوبائي في إسرائيل.

وقال رئيس نقابة أطباء صحة الجمهور، البروفيسور حاغاي ليفين، إن "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبلت توصية بعدم تطعيم هذه الفئة العمرية اذا طرأ تراجع على انتشار العدوى".

المصدر: "i24NEWS"