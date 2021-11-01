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البحرية الإيرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط بالقرب من مضيق باب المندب

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البحرية الإيرانية تحبط هجوما للقراصنة على ناقلة نفط بالقرب من مضيق باب المندب
Reuters
الحرس الثوري الإيراني - أرشيف -
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أعلن الجيش الإيراني أن قوات من البحرية، أحبطت صباح اليوم الاثنين، هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق باب المندب.

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وبحسب موقع "انتخاب"، فإن فريق المرافقة البحرية التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتمركز على الناقلة الإيرانية، اشتبك مع قراصنة، صباح اليوم، وكانت ناقلة النفط في طريقها إلى خليج عدن، قبل دخولها مضيق باب المندب.

وبحسب العلاقات العامة للجيش الإيراني، كانت هناك أربعة زوارق مشبوهة تحمل من 4 إلى 6 ركاب مسلحين تخطط للهجوم والاقتراب من الناقلة اليوم، لكن فرق الحراسة المتمركزة في المنطقة تحركت على الفور وتبادلت إطلاق النار التحذيري، ما دفع  القراصنة إلى الهرب.

المصدر: "انتخاب"

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