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قائد سابق لقوات الناتو في أوروبا: علاقات الحلف مع روسيا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة

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قائد سابق لقوات الناتو في أوروبا: علاقات الحلف مع روسيا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة
Reuters Francois Lenoir
مقر الناتو في بروكسل.
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اعتبر القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، الأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية، جيمس ستافريدس، أن العلاقات بين الحلف وروسيا تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

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وقال ستافريديس، في حديث لوكالة "بلومبرغ"، السبت، إن "العلاقات بين الناتو والكرملين في أسوأ حالاتها منذ زمن انتهاء الحرب الباردة".

وأشار إلى أن "الأوضاع وصلت إلى ذروتها في أوائل هذا الشهر"، حينما قرر الناتو طرد 8 موظفين للبعثة الروسية لدى الحلف، الأمر الذي ردت عليه روسيا بإغلاق تمثيليتها اعتبارا من 1 نوفمبر. 

ووصف القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا تصريحات وزير الخارجية الروسي، الذي قال إن على الحلف، في حال وجود أي شؤون له مع روسيا، التوجه إلى سفارتها لدى بلجيكا، بأنها "لاسعة".

المصدر: وكالات

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