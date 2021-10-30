سلاح البحرية الروسي يتابع مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmff
أفاد المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية.
وقال المركز: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.