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سلاح البحرية الروسي يتابع مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود

أخبار العالم

سلاح البحرية الروسي يتابع مدمرة أمريكية دخلت البحر الأسود
Reuters
مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية، أرشيف
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أفاد المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع بدخول مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية مياه البحر الأسود، مضيفا أن أسطول البحر الأسود الروسي يتابع مسار السفينة الحربية الأمريكية.

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مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود

وقال المركز: "قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت تتابع حركة المدمرة "بورتر" الأمريكية المزودة بالأسلحة الصاروخية الموجهة التي دخلت مياه البحر الأسود في 30 أكتوبر عام 2021".

المصدر: نوفوستي

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