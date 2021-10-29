مدمرة "بورتر" الصاروخية الأمريكية تتجه إلى البحر الأسود

أعلن الأسطول السادس الأمريكي أن المدمرة الصاروخية "بورتر" توجهت إلى البحر الأسود في إطار عمليات الناتو في المنطقة.

وكتب الأسطول السادس على "تويتر"، يوم الجمعة، أن سفينة "بورتر" بدأت بالتوجه شمالا إلى البحر الأسود للتعامل مع حلفائنا وشركائنا من الناتو في المنطقة".

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية أن قوات الأسطول السادس الأمريكي بإسناد قوات الناتو، تبدأ عملياتها في البحرين الأسود والأبيض المتوسط.

#SNMG2🇮🇹#ITSFASAN🇹🇷#TCGGOKCEADA🇩🇪#FGSSPESSART🇷🇴#ROSREGINAMARIA🇺🇸#USSPORTER; Allied Units sailing together in the Aegean Sea executing a full training package over two days,demonstrating great professionalism,cohesion and interoperability-key factors to enhance collective Defence. pic.twitter.com/z0LH2k6hvN — Commander SNMG2 (@COM_SNMG2) October 29, 2021

وستكون مقرات القوات على متن المدمرة "ماونت ويتني"، ومن المقرر أن تنفذ القوات "المهام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسبما جاء في البيان.

المصدر: "نوفوستي"