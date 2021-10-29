بايدن وماكرون يؤكدان دعمهما للإصلاحات في لبنان وضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أكد الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمهما للإصلاحات في لبنان وضرورة "منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية".

وذكر بيان مشترك صدر عن الرئيسين عقب لقائهما على هامش قمة مجموعة "G20" في روما، الجمعة، أنهما "يدعمان الإصلاحات الجوهرية في لبنان ويتفقان على ضرورة ضمان منع إيران من تطوير أو امتلاك الأسلحة النووية ".

كما شدد الرئيسان، حسب البيان، على أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 نوفمبر في ظل الانتخابات الوطنية الليبية يوم 12 ديسمبر.

وأشارا إلى ضرورة "تأييد سيادة العراق واستقلاله مع ضمان أنه لن يصبح أبدا مرة أخرى مأوى للجماعات المتطرفة المحاربة.

المصدر: RT