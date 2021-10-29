تونغا تبلغ عن أول حالة إصابة بكورونا لمسافر على متن طائرة

أبلغت دولة تونغا الجزرية، اليوم الجمعة، عن أول حالة إصابة فيها بفيروس كورونا، بعد أن ثبتت إصابة مسافر وصلها من نيوزيلندا.

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وقال رئيس وزراء تونغا، بوهيفا تويونيتوا، في خطاب إذاعي، إن المسافر كان من بين 215 راكبا وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أمس الأربعاء، وكانوا في العزل بأحد فنادق الحجر الصحي.

ويعتزم رئيس الوزراء يوم الاثنين إصدار إعلان عن أي عمليات إغلاق مستقبلية، وفقا للموقع الإخباري، ماتانجي تونغا.

وتونغا (جزيرة في الاقيانوس) من بين الدول القليلة المتبقية في العالم التي تجنبت تفشي الفيروس. ومثل العديد من جيرانها، ساعدت عزلة تونغا في الحفاظ على سلامتها، لكنها تواجه تحديات كبيرة في حالة انتشار الفيروس بسبب نظامها الصحي الذي يعاني من نقص الموارد.

وتجنبت دولة فيجي أيضا، القريبة منها، تفشي المرض بشكل كبير حتى أبريل، عندما اخترق متغير "دلتا" من فيروس كورونا سلسلة الجزر، وأصاب أكثر من 50 ألف شخص وقتل 673 على الأقل.

وكانت مدينة كرايستشيرش (نيوزيلندا) خالية من الفيروس لعدة أشهر حتى هذا الأسبوع، عندما تم الإبلاغ عن 4 حالات مجتمعية بعد أن أصيب أحد السكان العائدين بالفيروس أثناء وجوده في أوكلاند، حيث يتزايد تفشي المرض منذ أغسطس.

وقال مسؤولو الصحة النيوزيلنديون إن المسافر إلى تونغا قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح فايزر، وأعاد اختبارا سلبيا قبل مغادرته إلى تونغا. وقال المسؤولون إنهم سيعملون مع نظرائهم في تونغا لتأكيد الحالة وتقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

المصدر: أ ب