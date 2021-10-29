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إيران تعلن نجاحها في التصدي للهجوم السيبراني الأخير

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إيران تعلن نجاحها في التصدي للهجوم السيبراني الأخير
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أكد رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي بأن البلاد حققت النجاح تماما في التصدي للهجوم السيبراني الأخير الذي استهدف محطات الوقود في البلاد.

وقال العميد جلالي في تصريح له أمس الخميس، على هامش لقائه مراجع الدين في مدينة قم: "في الهجوم السيبراني الأخير على منظومة الوقود في البلاد، حققنا النجاح تماما رغم أننا تليقنا هدفا".

وأكد رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد أن الجهاز المعني بمنظومة الوقود في البلاد لم يلتفت إلى التنبيهات السابقة التي وجهتها له المنظمة وأضاف: "سنقوم بتحديد المقصر الاساس وتقديمه لجهاز القضاء".

يذكر أن هجوما سيبرانيا استهدف محطات الوقود في البلاد يوم الثلاثاء الماضي ما أدى الى توقف عمل 2400 محطة إلا أنه تم بذل الجهود اللازمة لإعادتها إلى العمل تدريجيا.

المصدر: إرنا

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