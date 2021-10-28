أردوغان: لن نسمح لأي هجوم ماكر بأن يحيد تركيا عن طريقها

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، بعدم السماح "لأي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا" بأن يحيدها عن طريقها.

وقال أردوغان، في رسالة مصورة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية، الذي تحتفل به البلاد في 29 أكتوبر من كل عام: "بينما تلوح الذكرى المئوية لجمهوريتنا في الأفق، لن نسمح لأي قوة أو سيناريو قذر أو أي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا بأن يحيدنا عن طريقنا".

وهنأ أردوغان كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية، ووصفها بأنها "إحدى المحطات الذهبية الباعثة للفخر في تاريخ الشعب التركي المشرف".

وأضاف: "في الذكرى الـ98 لإعلانه، أحيي ذكرى مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه الأبطال بامتنان".

وتابع: "أدعو الله أن يرحم شهداءنا الذين عهدوا إلينا بهذا الوطن على حساب حياتهم، وأود أن أعبر عن امتناني نيابة عني وعن بلدي وشعبي لقدامى المحاربين الذين قاتلوا بشرف أثناء نضالهم من أجل نفس القضية المباركة".

المصدر: "الأناضول" + وكالات