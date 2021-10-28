برلماني إيراني: الضمان الذي نريده من واشنطن هو أن ترفع العقوبات وتعتذر
Reuters
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قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس مقتدي، إن الضمان الذي تريده بلاده من الولايات المتحدة هو أن ترفع واشنطن العقوبات المفروضة وتعتذر لطهران.
وأضاف مقتدي: "الضمانات التي نطالبها من الولايات المتحدة تتمثل في رفع العقوبات وتقديم الاعتذار لإيران"، مشيرا إلى أن "الكونغرس الأمريكي أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستطيع أن تلعب دور الجهة الضامنة بهذا الخصوص".
وتابع، إن "رفع العقوبات، وإن كان بتأخير، أفضل من العناد واللعب التخريبي. اعتقد أن أفضل ضمان لنا هو رفع العقوبات".
المصدر: RT
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