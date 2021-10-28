شرطة لاوس تضبط 55 مليون حبة من الميثامفيتامين

قامت شرطة لاوس بأكبر عملية ضبط للمخدرات غير المشروعة في آسيا، حيث عثرت على 55 مليون حبة ميثامفيتامين في مؤخرة شاحنة كبيرة، حسبما أكد مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وقال الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، جيريمي دوغلاس، إن 55.6 مليون قرص من الميثامفيتامين و1.5 طن من الكريستال ميث ضبطت في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، وهو رقم قياسي لعملية مصادرة واحدة في المنطقة.

وأشار دوغلاس إلى أن الكمية المضبوطة "تمثل ثلاثة أضعاف أقراص الميثامفيتامين التي صادرتها لاوس العام الماضي، وما يقرب من ثلث كمية الكريستال ميث".

واعتقلت السلطات سائق الشاحنة التابعة لشركة Lao Brewery لصناعة البيرة في مقاطعة بوكيو بشمال لاوس، وهي جزء مما يسمى المثلث الذهبي، منطقة تهريب مخدرات على حدود ميانمار ولاوس وتايلاند.

وأصدر شركة Lao Brewery بيانا نفت فيه أي تورط لها في هذا الموضوع، وقالت: "نشعر بخيبة أمل عميقة من إساءة استخدام صناديقنا كغطاء لأنشطة غير مشروعة"، وأكدت أن "الشاحنة المعنية غير مسجلة لدى الشركة".

المصدر: "أ ف ب"