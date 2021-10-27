الاستخبارات الألمانية: سجلنا محاولات للتأثير على انتخابات البوندستاغ من الخارج

أعلنت الاستخبارات الألمانية عن رصدها محاولات للتأثير على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد من قبل جهات خارجية.

وقال توماس هالدنفانغ مدير الهيئة الفدرالية لحماية الدستور المعنية بمحاربة التجسس أمام البرلمان الألماني يوم الأربعاء، إنه قبيل الانتخابات تم رصد "هجمات إعلامية واسعة على بعض المرشحين".

وأشار إلى أن زعيمة حزب "الخضر" آنالينا بيربوك كانت الأكثر تعرضا لتلك الهجمات وحملات التضليل، وتعرض لها زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت كثيرا أيضا.

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وفي الوقت ذاته لم ترصد الاستخبارات أي حملة واسعة النطاق ضد زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين أولاف شولتز.

ولم يكشف مدير هيئة الاستخبارات عن الجهات التي كانت تقف وراء الهجمات وامتنع عن الحديث عن دوافعها المحتملة.

وأكد أن الهيئة الفدرالية لحماية الدستور كانت مستعدة للتصدي لمثل هذه الهجمات من الخارج، وأبلغت المرشحين الذين تعرضوا للهجمات بذلك.

المصدر: تاس