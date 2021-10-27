جنرال أمريكي: تجربة الصاروخ الصيني الأسرع من الصوت شبيهة بإطلاق "سبوتنيك" السوفييتي

شبّه جنرال أمريكي كبير في البنتاغون إطلاق الصين لصاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض، بإطلاق "سبوتنيك"، أول قمر اصطناعي عام 1957 والذي كان شرارة سباق الدول العظمى على الفضاء

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وقال رئيس الأركان المشتركة، مارك ميلي، إن التجربة الصينية الأخيرة على إطلاق صاروخ أسرع من الصوت يدور حول الأرض، شبيهة بإطلاق الاتحاد السوفياتي لـ "سبوتنيك" الذي كان أول قمر اصطناعي في العالم عام 1957.

وأعرب ميلي عن القلق من التجربة، قائلا إن "ما شهدناه حدث مهم جدا يتعلق باختبار منظومة أسلحة فرط صوتية. والأمر مثير جدا للقلق".

وفي تصريح لتلفزيون بلومبرغ أضاف ميلي "لا أعلم ما إذا كان ذلك شبيها بلحظة سبوتنيك، لكن أعتقد أنه قريب جدا منها".

وكان البنتاغون رفض سابقا تأكيد التجربة التي أفادت عنها أولا صحيفة "فاينانشال تايمز" في 16 أكتوبر الجاري، وقالت إن تجربة إطلاق الصاروخ في أغسطس "فاجأت الولايات المتحدة".

ودار الصاروخ حول الأرض على ارتفاع منخفض وبسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات، علما بأنه أخطأ هدفه بأكثر من 30 كلم، وفق الصحيفة.

والصواريخ الأسرع من الصوت هي الجبهة الجديدة في هذه التكنولوجيا، نظرا لقدرتها على التحليق على علو أكثر انخفاضا، وبالتالي يصعب رصدها مقارنة بالصواريخ الباليستية، ولقدرتها على بلوغ أهدافها بسرعة أكبر، ولسهولة مناورتها.

وهذا ما يجعلها أكثر خطورة، خصوصا إذا زودت برؤوس نووية.

وقد اختبرت كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية صواريخ أسرع من الصوت، بينما تقوم دول أخرى بتطوير تلك التقنية.

المصدر: "أ ف ب"