تركيا والولايات المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية وملف "إف-35"

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان هاتفيا العلاقات بين البلدين، وملف مقاتلات "إف-35" و"إف-16".

وأفاد بيان صدر عن مكتب قالن، أن "المسؤولين تناولا العلاقات الثنائية وملف طائرات (إف-35) و(إف-16)، وكذلك تغير المناخ وملفات إقليمية بينها سوريا وليبيا وأفغانستان وقره باغ واليونان وشرق البحر المتوسط".

وأضاف: "بحث الطرفان أيضا القضايا والتفاصيل المتعلقة باللقاء الثنائي المخطط إجراؤه بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، على هامش قمة المناخ".

وتابع: "أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية-الأمريكية، وضرورة أن يتناول الطرفان القضايا في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم والمصالح المشتركة، وأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية".

وقال قالن، إن "تركيا ستواصل مساعدة شعب أفغانستان والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل منع الأزمة الإنسانية التي اندلعت في ذلك البلد وضمان استقراره"، مشددا على أن بلاده "ستواصل كفاحها الحازم ضد جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها ووحدة الأراضي السورية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أنه "سيلتقي بايدن في غلاسكو"، مشيرا إلى أنه "بالطبع سيكون ملف طائرات إف 35 البند الأهم لدينا في هذا الاجتماع، فهناك دفعة سددناها قدرها مليار و400 مليون دولار".

وتستضيف غلاسكو، الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأسبوع المقبل.

المصدر: "الأناضول"