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موسكو تتهم كييف بالتصعيد في دونباس

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موسكو تتهم كييف بالتصعيد في دونباس
Sputnik YULIA ZYRYANOVA
المفوض الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا بوريس غريزلوف
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أكد مندوب روسيا في مجموعة الاتصال للتسوية في شرق أوكرانيا بوريس غريزلوف، أن المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع في دونباس تقع على عاتق الجانب الأوكراني.

وقال خلال الاجتماع الدوري للمجموعة اليوم الأربعاء: "كل المسؤولية عن تفاقم الوضع في دونباس تقع على عاتق الجانب الأوكراني".

وأضاف: "كييف تحاول استفزاز دونباس لاستئناف الأعمال العدائية".

من جهتها، أكد وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، أن "قوات الأمن الأوكرانية حاولت احتلال قرية ستارومارييفكا في منطقة تيلمانوفسكي جنوب دونيتسك".

المصدر: "نوفوستي"

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