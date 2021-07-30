دونيتسك.. مقتل أربعة جنود بقصف أوكراني

أعلن متحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، أن 4 من مقاتلي دونيتسك لقوا مصرعهم بقصف نفذته القوات الأوكرانية.

وقال: "القوات الأوكرانية أطلقت النار على منطقة التماس بالقرب من قرية بتروفسكوي في دونباس".

وأضاف: "أثناء القصف، طلبت بعثة مجلس الدفاع الشعبي في مركز التنسيق المشترك وقف القصف لإجلاء جندي جريح، وتجاهلوا طلبا آخر لنا بذلك في انتهاك لجميع قواعد القانون الإنساني الدولي. فتح مقاتلو اللواء 93 الأوكراني النار على سيارة الإخلاء التي وصلت، وأطلقوا أكثر من 40 قذيفة من عربة بي إم بي، وقنابل عيار 60 مم".

وأشار إلى أن "إطلاق النار على سيارة الإخلاء تم بشكل مقصود، وتم إعلام القوات الأوكرانية مسبقا بمسار تحرك السيارة".

وتابع: "يؤسفنا إبلاغكم أنه نتيجة لقصف العدو، قتل 4 من المدافعين عن جمهوريتنا".

وشنت القوات الأوكرانية في أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد جنوب شرقي البلاد إثر الانقلاب على السلطة في كييف، توقفت بعد مقاومة الجمهوريتين وإعلان روسيا دعمها التام لهما.

المصدر: "نوفوستي"