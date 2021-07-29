جنرال أوكراني يدعو للتحضير لاحتلال دونباس

قال النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إيغور رومانينكو، إنه يجب على بلاده الاستعداد للتصدي لتطور الصراع في دونباس وفقا لسيناريو القوة.

وأضاف الجنرال الأوكراني، في حديث تلفزيوني: "تشهد دونباس حاليا، أعمال قتالية منخفضة الحدة، لكني أود أن أوضح على أساس الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، أن هاتين الدولتين تفاوضتا أيضا في مينسك على مدى ثلاثين عاما تقريبا. النزاع هناك كان منخفض الحدة، لكنه تحول في العام الماضي الى حرب محلية، لذلك يجب على أوكرانيا أيضا الاستعداد لها".

ووفقا له، تحتاج أوكرانيا إلى إعداد إمكانياتها العسكرية، لاستخدامها في حالة فشل محاولات حل الوضع بالطرق الدبلوماسية.

واختتم رومانينكو حديثه بالقول: "لنرى إلى أي مدى يمكننا تحقيق ذلك الآن، بعد لقاءات زيلينسكي مع رئيسي الولايات المتحدة وروسيا".

تتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، بما في ذلك خلال اجتماعات مجموعة الاتصال في مينسك، التي اعتمدت منذ سبتمبر 2014 عدة وثائق تنظم خطوات لتهدئة النزاع. ولكن إطلاق النار، لا يزال مستمرا في المنطقة بين أطراف النزاع، حتى بعد اتفاقات الهدنة.

المصدر: نوفوستي