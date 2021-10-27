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أمريكا.. احتمال توجيه تهم جنائية في قضية مقتل مصورة على يد الممثل بالدوين

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أمريكا.. احتمال توجيه تهم جنائية في قضية مقتل مصورة على يد الممثل بالدوين
Reuters Andrew Kelly
الممثل الأمريكي أليك بالدوين
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أكدت ماري كارماك ألتوايز مدعية مقاطعة سانتا في، أن التحقيق في مقتل المصورة غالينا هاتشينز برصاصة أطلقها الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، قد ينتهي بتوجيه اتهامات جنائية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ألتوايز قولها: "لا نستبعد أي شيء. في هذه المرحلة كل شيء ممكن بما في ذلك التهم الجنائية".

وكتب بالدوين على حسابه في "تويتر" الجمعة: "لا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به من صدمة وحزن إزاء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة غالينا هاتشينز (مديرة التصوير في فيلم "راست")، وهي زوجة وأم وكانت تحظى بإعجاب كبير بين زملائنا".

وشدد بالدوين على أنه يتعاون بالكامل مع تحقيق الشرطة الرامي إلى معرفة كيفية حدوث المأساة، مشيرا إلى أنه على تواصل مع زوج الضحية وعرض الدعم عليه وأسرته.

وتابع: "قلبي محطم على زوجها وابنهما وكل من عرف وأحب غالينا".

وأصيبت هاتشينز بجروح قاتلة عندما أطلق عليها بالدوين النار من مسدس كان من المفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا بالحادث.

المصدر: "نوفوستي"

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