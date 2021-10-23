أول تعليق من الممثل الأمريكي أليك بالدوين على قتله مصورة خلال تصوير فيلم

أصدر الممثل الأمريكي أليك بالدوين أول تعليق على القضية المدوية التي قتل فيها عن طريق الصدفة مصورة وأصاب مخرجا خلال تصوير فيلم في ولاية نيومكسيكو.

وكتب بالدوين على حسابه في "تويتر" أمس الجمعة: "لا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به من الصدمة والحزن إزاء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة غالينا هاتشينز (مديرة التصوير في فيلم "راست")، وهي زوجة وأم وكانت تحظى بإعجاب كبير بين زملائنا".

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There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

وشدد بالدوين على أنه يتعاون بالكامل مع تحقيق الشرطة الرامي إلى معرفة كيفية حدوث المأساة، مشيرا إلى أنه على تواصل مع زوج الضحية وعرض الدعم عليه وأسرته.

وتابع: "قلبي محطم على زوجها وابنهما وكل من عرف وأحب غالينا".

ووفقا للمعطيات المتوفرة، قتلت مديرة التصوير وأصيب المخرج جويل سوزا خلال تصوير فيلم الويسترن "راست" في نيومكسيكو، نتيجة لإطلاق بالدوين خلال تصوير أحد المشاهد أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

المصدر: RT