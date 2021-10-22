رصاص خلبي أثناء تصوير فيلم يتسبب في مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج بنيومكسيكو

أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين النار أثناء تصوير فيلم ويسترن في مدينة سانتا في ولاية نيومكسيكو، وأصاب في مقتل سيدة مسؤولة عن التصوير وجرح المخرج.

حصل الحادث حين أطلق الممثل أليك بالدوين أعيرة نارية من مسدس كان يفترض أن يكون محشوا برصاص خلبي.

وأصيبت السيدة المسؤولة عن التصوير وتدعى غالينا هاتشينز أعلى الصدر وجرى نقلها عن طريق الجو إلى مستشفى ألباكركي، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director.

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة أن مخرج الفيلم جويل سوزا ويبلغ من العمر 48 عاما "بحالة حرجة"، في حين نشرت مشاهد لموقع الحادث صورت من طائرة مروحية.

وعزا متحدث باسم الشركة التي تتولى إنتاج الفيلم الحادث إلى خطأ في إطلاق النار من مسدس مزود برصاص خلبي، فيما أفيد بأن الممثل أليك بالدوين الذي كان طرفا في عملية إطلاق النار لم يصب بأذى، وجرى وقف التصوير.

MOVIE SET ACCIDENT: A 42-year-old woman has died and a man has been hospitalized after a prop gun with blanks misfired on the set of an Alec Baldwin film in New Mexico. @MattGutmanABC has details. https://t.co/E3Jzv6MVK1pic.twitter.com/U2yLZa11BF — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 22, 2021

يشار إلى أن المصورة السينمائية غاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه الممثل أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي.

ويفيد الموقع الشخصي لمديرة التصوير غاليانا هاتشينز بأن اصلها يعود إلى "أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالغزلان وبالغواصات النووية".

وتذكر سيرتها الذاتية أنها تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.

المصدر: نوفوستي