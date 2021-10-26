بالفيديو.. "بيرقدار" التركية توجّه أولى ضرباتها في دونباس

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل استخدام الجيش الأوكراني طائرة "بيرقدار" المسيّرة تركية الصنع في ضرب مرابض مدفعية في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وحسب موقع "المخبر العسكري" على "تيليغرام"، فقد "تعرض مربض مدفعية تابع لقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك للهجوم".

وذكرت أنه "من المفترض أنه تم تدمير مدفع هاوتزر 122 ملم".

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي شوهدت فيها "بيرقدار" في سماء دونباس، حيث كانت تقوم بمهمات استطلاع فقط".

وتشير مصادر متفرقة إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم ما لا يقل عن 12 طائرة من هذا النوع، والقادرة كذلك على توجيه ضربات المدفعية والصواريخ".

المصدر: وكالات روسية