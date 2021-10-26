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فيينا.. إصابة 4 من المارة في هجوم بسكين

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فيينا.. إصابة 4 من المارة في هجوم بسكين
Reuters LISI NIESNER
الشرطة النمساوية - أرشيف
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أعلنت شرطة العاصمة النمساوية أن مختلّا عقليا هاجم المارة في أحد شوارع فيينا بسكين، وأصاب أربعة منهم.

وجاء في بيان للشرطة: "هاجم المتهم وهو مواطن نمساوي عمره 35 عاما مرتادي أحد المطاعم في العاصمة".

وأضافت: "الضحايا امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 48 و64 عاما، وأصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".

وأشار ضباط إنفاذ القانون إلى "استبعاد الدوافع السياسية أو الدينية في أفعال الجاني".

المصدر: "نوفوستي"

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