فيينا.. إصابة 4 من المارة في هجوم بسكين

أعلنت شرطة العاصمة النمساوية أن مختلّا عقليا هاجم المارة في أحد شوارع فيينا بسكين، وأصاب أربعة منهم.

وجاء في بيان للشرطة: "هاجم المتهم وهو مواطن نمساوي عمره 35 عاما مرتادي أحد المطاعم في العاصمة".

وأضافت: "الضحايا امرأتان ورجلان تتراوح أعمارهم بين 48 و64 عاما، وأصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة".

وأشار ضباط إنفاذ القانون إلى "استبعاد الدوافع السياسية أو الدينية في أفعال الجاني".

المصدر: "نوفوستي"