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إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات

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إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات
Reuters
مطار فيينا - أرشيف
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أغلقت السلطات في فيينا مطار المدينة بعد الاشتباه في حقائب مجهولة، مشيرة إلى استمرار معاينة مرافق المطار.

وقالت سلطات المطار إن "الشرطة حاليا تقوم بمراجعة عنصر الأمان ولا يسمح للرحلات الجوية بالإقلاع أو الهبوط".

وأضافت أن "هناك تأخيرا كبيرا في السفر والآلاف من الركاب عالقون في المطار".

المصدر: وكالات

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