إغلاق مطار فيينا بعد بلاغ عن وجود متفجرات

أغلقت السلطات في فيينا مطار المدينة بعد الاشتباه في حقائب مجهولة، مشيرة إلى استمرار معاينة مرافق المطار.

وقالت سلطات المطار إن "الشرطة حاليا تقوم بمراجعة عنصر الأمان ولا يسمح للرحلات الجوية بالإقلاع أو الهبوط".

وأضافت أن "هناك تأخيرا كبيرا في السفر والآلاف من الركاب عالقون في المطار".

المصدر: وكالات