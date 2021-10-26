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افتتاح البوندستاغ بتشكيلته الجديدة ورئيس البلاد يدعو ميركل للبقاء في منصبها حتى تشكيل حكومة جديدة

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افتتاح البوندستاغ بتشكيلته الجديدة ورئيس البلاد يدعو ميركل للبقاء في منصبها حتى تشكيل حكومة جديدة
Reuters
افتتاح البوندستاغ بتشكيلته الجديدة، برلين، 26 أكتوبر 2021
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تم اليوم الثلاثاء في برلين افتتاح البوندستاغ بتشكيلته الـ20، وهو البوندستاغ الأول خلال السنوات الـ16 الأخيرة الذي لا يحظى فيه حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأغلبية.

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ودعا الرئيس الألماني، فرانسك فالتر شتاينماير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمواصلة تنفيذ واجباتها حتى تشكيل حكومة جديدة في البلاد وفق نتائج الانتخابات البرلمانية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئيس الألماني، اليوم الثلاثاء: "وصلت هذه الدعوة وفقا للبند الثالث بقسم 69 للقانون الرئيسي (الدستور) بسبب إجراء جلسة افتتاح البوندستاغ في تشكيلته الـ20 اليوم".

المصدر: نوفوستي + تاس

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