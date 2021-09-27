ألمانيا.. توزع مقاعد نواب البوندستاغ الجديد وفق نتائج الانتخابات

أفادت لجنة الاقتراع الألمانية بأن عدد نواب البرلمان الألماني الجديد (البوندستاغ) سيزداد بعد انتخابات أمس الأحد من 709 نواب إلى 735 نائبا.

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وقالت اللجنة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في كل المناطق الألمانية التي جرت في البلاد، أمس الأحد، إن أكبر كتلة في البرلمان الجديد سيشكلها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (206 مقاعد)، فيما ستحصل كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي على 196 مقعدا وتحالف الخضر – على 118 مقعدا وحزب الديمقراطيين الأحرار – على 92 مقعدا، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" – على 83 مقعدا. أما حزب اليسار فلم يتجاوز نسبة 5% الضرورية، لكنه حصل على 3 انتدابات مباشرة وبالتالي حصل على الحق في تشكيل كتلة في البرلمان، وسيكون له 39 مقعدا.

ولتحقيق الأغلبية في البرلمان من الضروري أن يكون للكتل 368 نائبا. ومن الممكن أن يشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ائتلافا مع كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي (402 أصوات) أو مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار (426 صوتا). كما من الممكن أن يشكل تحالف الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي ائتلافا مع حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار (406 أصواتا).

المصدر: نوفوستي