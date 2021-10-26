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سوريا.. قتيل وجرحى في تدهور حافلة نقل جماعي (صور)

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سوريا.. قتيل وجرحى في تدهور حافلة نقل جماعي (صور)
المصدر: وكالات
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لقي شخص حتفه وأصيب 15 آخرون، في حادث سير وقع على أوتوستراد دمشق حمص الدولي.

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سوريا.. قتيل وجرحى في تدهور حافلة نقل جماعي (صور)
المصدر: وزارة الداخلية السورية

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن حافلة نقل جماعي (بولمان) تدهورت على طريق (دمشق- حمص) عند الصوانة، موقع البريج وبداخلها اثنان وثلاثون راكبا".

وأضافت "حضرت دوريات المرور وتم نقل القتيل، وإسعاف المصابين إلى مشفى دير عطية والنبك وإزالة البولمان".

المصدر: وزارة الداخلية السورية.

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