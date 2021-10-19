بينهم طفل.. وفاة 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية بحادث سير في سوريا

حادث أدى إلى وفاة 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية ـ (وزارة النقل السورية)

أعلنت وزارة النقل السورية أن أفراد عائلة مكونة من الأم والأب وطفلهما كانوا يستقلون دراجة نارية توفوا جميعا في حادث سير بريف حماة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث وقع على الطريق السريع (حماة ـ حلب)، عند المدخل الجنوبي لبلدة قمحانة، ونتج عن اصطدام حافلة نقل جماعي (بولمان) بالدراجة النارية.

وأضافت الوزارة أن سبب الحادث هو الخروج الخاطئ للدراجة النارية إلى الطريق السريع، إضافة إلى السرعة الزائدة للبولمان.

وعادت الدراجات النارية وسيلة أساسية للنقل في الأرياف السورية خاصة مع ارتفاع أجور النقل، العائد بشكل رئيسي لارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى تراجع أعداد حافلات النقل، وسوء الحالة الفنية لمعظمها، في بلد يعاني أزمة ما زالت مستمرة، وحصارا خانقا منذ سنوات.

المصدر: RT