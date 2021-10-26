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خفر السواحل الكندي: إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية

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خفر السواحل الكندي: إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية
المصدر: تويتر
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قال خفر السواحل الكندي إنه تم إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية المشتعلة "زيم كينغستون" منذ السبت قبالة سواحل كندا على المحيط الهادئ.

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وأوضحت نائبة قائدة قسم الحوادث مع خفر السواحل الكندي ماريا ماكوي خلال مؤتمر صحافي أن ألسنة النيران لم تعد مرئية وأن الوضع "يسير على ما يرام"، مضيفة "يبدو أن الحاويات التي كانت تشتعل، بات الآن يتصاعد منها الدخان فقط".

يذكر أنه اشتعلت النيران السبت في عشر حاويات تحمل بضائع على متن الناقلة القبرصية "زيم كينغستون" بينما كانت الناقلة تنتظر الوصول إلى ميناء فانكوفر، ما دفع إلى إجلاء 16 فردا من الطاقم.

ولم يصب أحد ولم يحدد أي خطر على الأنواع البحرية وفقًا للسلطات الكندية.

المصدر: "أ ف ب".

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