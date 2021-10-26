خفر السواحل الكندي: إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية

قال خفر السواحل الكندي إنه تم إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية المشتعلة "زيم كينغستون" منذ السبت قبالة سواحل كندا على المحيط الهادئ.

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وأوضحت نائبة قائدة قسم الحوادث مع خفر السواحل الكندي ماريا ماكوي خلال مؤتمر صحافي أن ألسنة النيران لم تعد مرئية وأن الوضع "يسير على ما يرام"، مضيفة "يبدو أن الحاويات التي كانت تشتعل، بات الآن يتصاعد منها الدخان فقط".

#CCGLive - A Coast Guard overflight of the #ZimKingston at 11:30 today shows smoldering but no visible flames in the containers. However, firefighters may find some active fire in the containers once they are able to board the ship. pic.twitter.com/PHjfjf6Fg7 — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 25, 2021

يذكر أنه اشتعلت النيران السبت في عشر حاويات تحمل بضائع على متن الناقلة القبرصية "زيم كينغستون" بينما كانت الناقلة تنتظر الوصول إلى ميناء فانكوفر، ما دفع إلى إجلاء 16 فردا من الطاقم.

ولم يصب أحد ولم يحدد أي خطر على الأنواع البحرية وفقًا للسلطات الكندية.

المصدر: "أ ف ب".