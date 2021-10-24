قبالة كندا.. حريق على متن سفينة تنقل حاويات مواد كيميائية خطيرة

أكد خفر السواحل الكندي اندلاع حريق على متن سفينة حاويات تبحر تحت علم مالطا قبالة سواحل كولومبيا البريطانية المطلة على المحيط الهادئ.

وأكد خفر السواحل على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أنه أجلى 16 من أفراد طاقم السفينة Zim Kingston فيما لا يزال خمسة آخرون على متنها.

#CCGLive: CCGS Cape Calvert and CCGS Cape Naden have evacuated 16 people from the container ship M/V #ZimKingston near Victoria, #BritishColumbia after a fire broke out in ten containers earlier today. pic.twitter.com/uiKSrmgpv8 — Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021

واندلع الحريق على متن السفينة أمس، وهي تقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات عن الساحل قبالة ميناء فيكتوريا، والتهمت النيران حتى الآن 10 حاويات على الأقل.

وأشار خفر السواحل إلى أن النيران تواصل الانتشار غير أن الحريق لم يمتد من الحاويات إلى السفينة نفسها بعد.

وحسب بيانات خفر السواحل، تنقل هذه السفينة أكثر من 52 طنا من الزانثات، (أي مواد كيماوية تستخدم في التعدين)، بما في ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم التي تعد مادة مهيجة وخطرة على البيئة.

وأعلنت السلطات الكندية منطقة طوارئ بعرض كيلومتر حول السفينة وقررت تشكيل لجنة استجابة مشتركة لتقديم الدعم.

وأكد خفر السواحل أن العمل جار على تحديد مخاطر التلوث الناتج عن الحاويات.

وكانت هذه السفينة قد فقد 40 من الحاويات على متنها الجمعة بسبب ظروف جوية سيئة، على بعد 70 كلم غربي مضيق خوان دي فوكا الذي يفصل بين جزيرة فانكوفر وولاية واشنطن الأمريكية.

وأكد خفر السواحل الكندي أنه يتابع بالتعاون مع الجانب الأمريكي هذه الحاويات التي سقطت في البحر، لكونها تشكل خطرا على الملاحة.

المصدر: RT + CBC