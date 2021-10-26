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مقتل جندي تركي وإصابة آخر شمالي العراق

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مقتل جندي تركي وإصابة آخر شمالي العراق
Reuters MURAD SEZER
الجيش التركي - أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة آخر خلال عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني".

وأوضحت الوزارة أن "جنديا قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعها مسلحو حزب (العمال الكردستاني) في منطقة عملية (مخلب الصاعقة) شمالي العراق".

وأطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في أبريل الماضي بشكل متزامن لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.

المصدر: "الأناضول"

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