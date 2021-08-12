الدفاع التركية: مقتل جندي تركي بهجوم لـ"العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء يوم الخميس أن جنديا تركيا قتل إثر هجوم شنه عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وأكدت الوزارة أن قوات الجيش ردت فورا على الهجوم، مشيرة إلى أنه تم تحييد 3 عناصر من "بي كا كا" كحصيلة أولية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 مسلحين من "بي كا كا" شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن اثنين من عناصر الحزب جرى تحييدهم في منطقة عملية "مخلب البرق" شمالي العراق.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بأن صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة زليكان العسكرية التركية في محافظة نينوى شمالي العراق.

جدير بالذكر أن تركيا أطلقت في 23 أبريل 2021 عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد مسلحي "بي كا كا" في مناطق متينا وأفشين باسيان شمالي العراق.

المصدر: وكالات