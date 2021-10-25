"رويترز": مسلحون يقتلون 18 شخصا بهجوم على مسجد شمال نيجيريا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أهلية بأن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا بهجوم مسلحين على مسجد في ولاية النيجر شمال غربي نيجيريا.

وقال سكان الولاية إن المسلحين وصلوا إلى المنطقة فجر الاثنين واستهدفوا المسجد مباشرة، وأطلقوا النار على المصلين.

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وأضاف أحد السكان أن الهجوم أسفر أيضا عن سقوط ما لا يقل عن 20 جريحا، فيما قال آخر إن المسلحين اختطفوا كذلك أكثر من 10 أشخاص.

وشهدت مناطق شمال غربي نيجيريا هجمات للمسلحين، أسفرت عن قتل واختطاف المئات من السكان منذ بداية العام الحالي. وسيطرة جماعة "بوكو حرام" على عدد من البلدان في ولاية النيجر، وعرضوا أموالا على السكان المحليين مقابل تجنيد الشباب للقتال ضد الحكومة.

المصدر: رويترز