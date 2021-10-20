وسائل إعلام: مسلحون يختطفون 30 رهينة في غرب نيجيريا
Reuters STRINGER
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أفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 30 شخصا كرهائن في طريق للسيارات في غرب نيجيريا.
وقالت التلفزيون المحلي إن المسحلين أوقفوا حافلة وسيارتين في الطريق بولاية النيجر، غربي نيجيريا.
وحسب معلومات التلفزيون فإن المسلحين أطلقوا النار لتخويف السكان، واقتادوا الرهائن باتجاه مجهول.
المصدر: "نوفوستي"
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