وسائل إعلام: مسلحون يختطفون 30 رهينة في غرب نيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن مسلحين اختطفوا ما لا يقل عن 30 شخصا كرهائن في طريق للسيارات في غرب نيجيريا.

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وقالت التلفزيون المحلي إن المسحلين أوقفوا حافلة وسيارتين في الطريق بولاية النيجر، غربي نيجيريا.

وحسب معلومات التلفزيون فإن المسلحين أطلقوا النار لتخويف السكان، واقتادوا الرهائن باتجاه مجهول.

المصدر: "نوفوستي"