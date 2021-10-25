"مايكروسوفت" تحذر من هجوم إلكتروني جديد ضد مؤسسات معلوماتية أمريكية وأوروبية

حذرت شركة "مايكروسوفت" من أن مجموعة من المخترقين "الروس سبق أن شنوا هجوما إلكترونيا واسعا، سينفذون هجوما جديدا ضد مؤسسات معلوماتية رائدة أمريكية وأوروبية".

وكتب نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" المكلّف بسلامة الزبائن توم بورت عبر "فيسبوك" إن المجموعة "نوبليوم" تحاول تكرار الاستراتيجية المستخدمة في الهجمات السابقة من خلال استهداف المؤسسات التي تعد جزءا أساسيا من سلسلة التوريد العالمية لقطاع المعلوماتية".

وأشار إلى أن تلك الهجمات "كشف عنها في مايو الماضي واستهدفت مجموعة "سولار ويندز"، وهو هجوم أدى إلى فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات مالية على روسيا، وإبعاد دبلوماسيين روس".

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وسبق أن نفت موسكو اتهامات الحكومة الأمريكية و"مايكروسوفت" للحكومة الروسية بدعم المخترقين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حينه، إن ما تحدثت عنه "مايكروسوفت"، تصريح لا أساس له من الصحة.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"